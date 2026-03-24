Sorpresa: Saprissa viaja a Liberia sin dos figuras

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El Deportivo Saprissa viajó a Liberia sin Mariano Torres y Kendall Waston para el partido del Torneo de Copa ante Municipal Liberia.

En contraste ,Joseph Mora y David Guzmán sí viajaron con el conjunto tibaseño, ya que se recuperaron de sus lesiones.

Lista de jugadores que viajaron a la Ciudad Blanca

Jóvenes

Kenneth González

Juan Pablo Hidalgo

Mathias Elizondo

Julián González

Johnny Myrie

Isaac Alfaro

Dereck Woodly

Thiago Cordero

Primer equipo

Mynor Álvarez

Ricardo Blanco

Gerson Torres

Ariel Rodríguez

Alberth Barahona

Tomás Rodríguez

David Guzmán

Joseph Mora

Rachid Chirino

Pablo Arboine

Orlando Sinclair

Marvin Loria

Ausentes

Abraham Madriz (Selección)

Jorkaeff Azofeifa (Selección)

Jefferson Brenes (Selección)

Fidel Escobar (lesión)

Bancy Hernández (Selección)

Deyver Vega (lesión)

Saprissa enfrentará este miércoles a Municipal Liberia por las semifinales del Torneo de Copa.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra