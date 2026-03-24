Sorpresa: Saprissa viaja a Liberia sin dos figuras

David Guzmán y Joseph Mora viajaron con el equipo

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El Deportivo Saprissa viajó a Liberia sin Mariano Torres y Kendall Waston para el partido del Torneo de Copa ante Municipal Liberia.

En contraste ,Joseph Mora y David Guzmán sí viajaron con el conjunto tibaseño, ya que se recuperaron de sus lesiones.

Lista de jugadores que viajaron a la Ciudad Blanca

Jóvenes
Kenneth González
Juan Pablo Hidalgo
Mathias Elizondo
Julián González
Johnny Myrie
Isaac Alfaro
Dereck Woodly
Thiago Cordero

Primer equipo
Mynor Álvarez
Ricardo Blanco
Gerson Torres
Ariel Rodríguez
Alberth Barahona
Tomás Rodríguez
David Guzmán
Joseph Mora
Rachid Chirino
Pablo Arboine
Orlando Sinclair
Marvin Loria

Ausentes
Abraham Madriz (Selección)
Jorkaeff Azofeifa (Selección)
Jefferson Brenes (Selección)
Fidel Escobar (lesión)
Bancy Hernández (Selección)
Deyver Vega (lesión)

Saprissa enfrentará este miércoles a Municipal Liberia por las semifinales del Torneo de Copa.

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Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra