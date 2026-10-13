¡Sorpresa europea! Viking le saca valioso empate al Bayern

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

En una sorpresa inolvidable, el Viking FK noruego firmó un vibrante empate 3-3 frente al FC Bayern Múnich en la segunda jornada de la UEFA Champions League.

El conjunto local protagonizó la gran sorpresa de la fecha al plantar cara y rescatar un punto agónico frente al gigante alemán, que partía como claro favorito del encuentro.

Olise salió expulsado (Foto: AFP)

El equipo nórdico salió a presionar desde el silbatazo inicial y sorprendió a los bávaros a los dos minutos con un gol tempranero de Gianni Stensness tras asistencia de Zlatko Tripić. La sorpresa fue aún mayor cuando, al minuto 38, Peter Christiansen aumentó la ventaja tras un pase de Erik Botheim, mandando al Viking FK al descanso con un contundente 2-0 a favor.

En la parte complementaria, el Bayern Múnich reaccionó impulsado por la figura de Harry Kane, quien descontó de penal al minuto 54 y puso el 2-2 al 60′ con un remate habilitado por Joshua Kimmich.

La remontada germana pareció consumarse al minuto 71 cuando Luis Díaz marcó el 3-2 a pase de Konrad Laimer. Pese a esto, la situación se complicó para los alemanes tras la expulsión de Michael Olise por doble acumulación al 73’.

Viking se lleva la sorpresa de la jornada (Foto: AFP)

Sin embargo, cuando el partido llegaba a su fin, Herman Johan Haugen apareció al minuto 90 (nuevamente habilitado por Tripić) para anotar el definitivo 3-3 y desatar la locura en las tribunas.

Este resultado frena el paso perfecto del Bayern y le otorga al Viking FK un punto histórico en la máxima competición europea.