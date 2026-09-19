Sorpresa en Premier: Gigante inglés cae goleado

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

El vigente campeón del fútbol inglés, Arsenal FC, sufrió una estrepitosa derrota en casa del Brighton por la quinta jornada de la Premier League 2026/2027.

Los Gunners cayeron 3-0 ante una sorpresiva presentación de los Seagulls, quienes estuvieron abajo en el reparto de la posesión pero con mayor contundencia en sus ataques.

La escuadra campeona no aprovechó sus ocasiones y vio como el arquero Bart Verbruggen les negó el gol en dos oportunidades claras.

Los de Mikel Arteta sufren su primera derrota de la temporada y ceden terreno en la lucha por el liderato ante el Manchester City.