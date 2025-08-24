El Real Madrid afronta con sorpresas su visita al estadio Carlos Tartiere para enfrentar al Real Oviedo. Xabi Alonso movió fuerte sus fichas y dejó en el banquillo a Vinícius Jr., una de las estrellas del equipo, dándole paso a una apuesta cargada de expectativa: el argentino Franco Mastantuono, quien vivirá su primer partido como titular con la camiseta del Real Madrid.

El joven sudamericano aparece en el once merengue como una señal clara de la confianza que el técnico deposita en él, buscando un revulsivo tras la discreta actuación del equipo en la jornada anterior, donde apenas lograron vencer a Osasuna gracias a un penal transformado por Kylian Mbappé.

Pero Mastantuono no es la única novedad. Rodrygo vuelve a la titularidad después de que, de forma sorpresiva, no sumara ni un minuto en el encuentro pasado. Su regreso promete dinamismo en ataque y un socio natural para Mbappé en la ofensiva blanca.

Por otro lado, el banquillo también guarda nombres de peso. Trent Alexander-Arnold, Éder Militão y Brahim Díaz se quedan a la espera, lo que confirma que Xabi Alonso no dudó en arriesgar con una alineación diferente para reencontrar el fútbol que la afición reclama.

El duelo ante Real Oviedo se disputará este sábado a la 1:30 p.m. hora de Costa Rica.