OpenAI no solo está lanzando un generador de video más potente, sino una app social completa diseñada para que los usuarios y sus amigos sean los protagonistas, apostando por un nuevo modelo de interacción centrado en la creatividad y el bienestar digital.

Sora 2 es el sucesor del revolucionario modelo de febrero de 2024. OpenAI lo describe como el equivalente al “momento GPT-3.5 para el video”, pasando de una prueba de concepto a una herramienta con capacidades avanzadas de simulación del mundo físico.

El objetivo es crear IA que entienda profundamente la realidad, incluyendo la capacidad de modelar el fracaso, no solo el éxito; por ejemplo, si un tiro de baloncesto falla, el balón rebota en el tablero en lugar de teletransportarse al aro.

Novedades clave de Sora 2

La característica estrella es que permite a los usuarios insertarse a sí mismos, a sus amigos o incluso objetos en cualquier escena generada, con una representación precisa de su apariencia y voz, tras una breve grabación en la app.

Un avance destacable es que los videos obedecen mejor las leyes de la física, modelando con precisión desde rutinas de gimnasia olímpica hasta la dinámica de flotabilidad de una tabla de paddle surf.

Physics with Sora 2



…and some anime. pic.twitter.com/AkqVysryzH — OpenAI (@OpenAI) September 30, 2025

El modelo puede seguir instrucciones complejas que abarcan múltiples tomas y domina estilos realistas, cinematográficos y de anime.

Además, es capaz de crear sofisticados paisajes sonoros de fondo, diálogos y efectos de sonido con un alto grado de realismo.

La app se lanza como una aplicación para iOS donde se puede crear, remezclar las generaciones de otros, y descubrir contenido en un feed personalizable.

OpenAI intenta anticiparse a las críticas que han plagado a otras redes sociales. En lugar de optimizar para el “tiempo en pantalla”, afirman que su app está diseñada para maximizar la creación por encima del consumo.

El lanzamiento por invitación y el enfoque en los amigos buscan fortalecer la comunidad en un momento en que otras plataformas se alejan del “gráfico

social”.

Un fuerte enfoque en la seguridad

La compañía ha implementado varias medidas para promover un uso responsable:

Control del Feed: Los usuarios pueden configurar su algoritmo de recomendación con lenguaje natural para controlar lo que ven y priorizar contenido que inspire sus propias creaciones.

Los usuarios pueden configurar su algoritmo de recomendación con lenguaje natural para controlar lo que ven y priorizar contenido que inspire sus propias creaciones. Protección a Adolescentes: Se implementan límites predeterminados en la cantidad de videos que pueden ver y permisos más estrictos para los cameos. También se incluye control parental a través de ChatGPT.

Se implementan límites predeterminados en la cantidad de videos que pueden ver y permisos más estrictos para los cameos. También se incluye control parental a través de ChatGPT. Control de Imagen: Los usuarios tienen control total sobre quién puede usar su “cameo” y pueden revocar el acceso o eliminar cualquier video que lo incluya en cualquier momento.

Los usuarios tienen control total sobre quién puede usar su “cameo” y pueden revocar el acceso o eliminar cualquier video que lo incluya en cualquier momento. Monetización Transparente: De momento, el único plan es ofrecer la opción de pagar por un video adicional si la demanda es excesiva. Se busca evitar modelos de negocio que incentiven decisiones contrarias al bienestar del usuario.

El lanzamiento inicial de la app “Sora” para iOS comenzó en Estados Unidos y Canadá por invitación. Los usuarios pueden registrarse para recibir una notificación cuando su cuenta esté activa.

Sora 2 estará disponible inicialmente de forma gratuita, con “generosos límites iniciales”. Los usuarios de ChatGPT Pro también tendrán acceso a un modelo experimental de mayor calidad.