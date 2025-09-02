El candidato liberacionista, Álvaro Ramos, iría a la cabeza de la carrera presidencial según un análisis del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica (UCR), seguido del actual diputado del Frente Amplio Ariel Robles y la ex primera dama Claudia Dobles.

El sondeo realizado a más de 4 mil personas a través de redes sociales y WhatsApp sobre las percepciones políticas e intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026, se realizó entre el 11 y 21 de agosto de 2025 y asegura que la candidata oficialista Laura Fernández llega hasta la cuarta casilla.

Estos fueron los resultados:

Álvaro Ramos (PLN) un 24.7%

Ariel Robles (FA) un 20.8%.

Claudia Dobles (CAC) un 17.2%.

Laura Fernández (PSS) un 13.1%

Juan Carlos Hidalgo (PUSC) un 6,7%

“En términos electorales, la indecisión es más alta en la GAM (36%) comparada con las regiones periféricas (22%). El Partido Pueblo Soberano duplicando su apoyo fuera de la GAM (19%) respecto a la zona metropolitana (10%). Esta tendencia se replica en la candidatura de Fernández, quien obtiene 20.5% de apoyo fuera de la GAM frente a solo 11.8% en la zona metropolitana”, dice el análisis.

Según concluye el centro, los resultados demuestran el panorama con un electorado fragmentado y marcado por preocupaciones en educación, seguridad y salud. La contienda se perfila altamente competitiva, con un peso significativo de votantes indecisos y con diferencias regionales entre la GAM y el resto del país que podrían inclinar el resultado final.