Con la obligación de ganar seis puntos de seis posibles en este inicio de eliminatoria, el delantero de la Selección Nacional, Anthony Contreras, señaló que la historia de la tricolor, lleva a eso ante Nicaragua y Haití.

El ariete recordó, que la tricolor lo realizado por otro grupo de jugadores, obliga a sacar resultados positivos este viernes y martes.

“Yo siento que obligación para nosotros siempre es ganar. Siempre estamos a obligados a ganar los tres puntos, por la calidad de selección que somos, por nuestra historia, por el legado que han dejado los antiguos jugadores que han estado acá….Somos una Selección top y tenemos que ir al mundial sí o sí”, dijo Contreras.

Anthony es un jugador nuevo en el proceso de Miguel Herrera. Su último gol con la tricolor fue en el 2023, durante la Copa Oro ante Martinica.