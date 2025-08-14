Jorge Chavarría, exfiscal general de la República, indicó que Costa Rica es un reflejo de la realidad mexicana en temas de narcotráfico.

Así lo dijo durante su comparecencia en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, de la Asamblea Legislativa.

El exfiscal señaló que la misma violencia que tienen algunos cárteles mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, se repite actualmente en Costa Rica.

Además, indicó que sigue realizando análisis de tipo criminal de lo que sucede con temas de narcotráfico.

Fotografía Mauricio Aguilar

Chavarría afirmó que debido a ciertas características, Costa Rica es el país que más ventajas le da al tráfico de drogas.

Esto por la presión que tiene Centroamérica geográficamente con el paso de la droga desde Sudamérica hasta Estados Unidos.

“El país que le da más ventajas al narcotráfico es Costa Rica”, afirmó.

Relación con Celso Gamboa

Sobre la labor de Celso Gamboa, cuando él era fiscal, indicó que realizó importantes operaciones contra los grupos criminales en la provincia de Limón.

“Nunca nadie me dijo que Celso estuviera haciendo algo ilegal”, afirmó.

Fotografía Mauricio Aguilar

Por otra parte, aseguró que a raíz del caso del ‘Cementazo’, decidió alejarse de Gamboa y se perdió su relación con el extraditable.