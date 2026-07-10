“Somos merecedores del repechaje”

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra

Guadalupe FC se prepara para disputar el repechaje que definirá al décimo club de la Primera División. El presidente del club, Antonio Abasolo, en declaraciones brindadas a Tiempo Extra Radio 92.3 F.M., aseguró que se ganaron la oportunidad de pelear por su permanencia. “Nosotros creemos que somos los primeros merecedores. Incluso, que se pudo haber hasta congelado el descenso y permanecer nosotros. De manera directa nos pudimos haber quedado sin jugar el repechaje. Tenemos todos los merecimientos, además de cumplir con todos los requisitos y el licenciamiento”, manifestó. El jerarca también explicó que, tras consumarse el descenso, varios futbolistas dejaron la institución al finalizar sus contratos, aunque lograron mantener una base importante y reforzarla las divisiones menores.

“A partir de que se dio el descenso, todos los jugadores que eran libres se fueron a buscar equipo. Nos quedamos con alguna base y, como bien saben, siempre hemos sido un equipo formador. Damos mucha oportunidad a nuestros jóvenes. Empezamos la pretemporada con los jugadores que permanecieron, más los del alto rendimiento”, comentó.

Insistió en que Guadalupe está listo para competir de inmediato en la Primera División y cuestionó la preparación de otros aspirantes al ascenso. “Estamos preparados para jugar mañana un partido de Primera División y ningún otro equipo de Liga de Ascenso lo está. Incluso Jicaral y Escorpiones no podrían jugar en su estadio en caso de que fueran los ascendidos”, concluyó. Todavía no hay fecha definida, pero será a un solo encuentro.