Herediano pasa una grave crisis, ya que quedó de último en su grupo de Copa Centroamericana y ha quedado a deber en el campeonato. Esto lo tiene claro el técnico Hernán Medford, quien es consciente que tanto su club, como su rival de esta noche, Saprissa, no pasan un buen momento.

“Somos dos equipos que hemos dejado duda, estamos ahí y no hemos despertado todavía. Esperamos con este partido poder levantar el equipo, poder despertar, poder anhelar la clasificación, anhelar los primeros lugares. Es un partido, es uno de los clásicos de aquí, obviamente Saprissa viene con la misma idea, hemos tratado de analizarlo”, dijo.

A pesar del mal momento, Herediano tendrá la oportunidad de lavarse la cara ante los morados para seguir siendo protagonistas.

“Tratamos de contrarrestar todas las virtudes que tengan ellos y atacar todas sus falencias. Hoy los muchachos están conscientes que no lo han hecho bien en los últimos partidos y que tenemos que mejorar, y es un partido ideal para eso“, expresó Hernán.

Herediano lleva una racha de 5 victorias seguidas ante Saprissa en el Estadio Carlos Alvarado.