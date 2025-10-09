Costa Rica fue proclamado monarca de la edición IX de los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos de Nivel Intermedio, que incluyen edades de 13 a 14 años. Fueron cinco días de competencias en los que nuestro país fue sede.

La calidad fue absoluta y quedamos como los mejores en femenino, en masculino y como campeones absolutos. La Clausura tuvo lugar en el Palacio de los Deportes, en Heredia, lugar donde se entregaron los trofeos a los tres primeros países de cada una de estas tres clasificaciones.

Resulta curioso como en los tres rubros se ubicaron Costa Rica, Panamá y Guatemala en los lugares primero, segundo y tercero.

La labor de los costarricenses

Un total cosechamos 62 medallas de oro, 47 de plata y 49 de bronce para un total de 158. Panamá fue segundo con 59 doradas, 30 de plata y 36 de bronce (125 en total), y Guatemala tercero con 26 oros, 34 platas y 30 bronces (90 en total).

“Nicaragua se ubicó de cuarto (17 oro, 33 plata, 34 bronce y total 84), El Salvador quinto (16 oro, 22 plata, 47 bronce y total 85), Honduras sexto (10 oro, 20 plata, 32 bronce y total 62) y Belice sétimo (1 oro, 1 plata, 2 bronce y total 4)”, detallaron los organizadores.

Por los ticos los trofeos fueron recibidos por Heiner Arroyo Rivera, quien fue el jefe de misión de la delegación anfitriona.

La Clausura fue dirigida por el ministro de Deportes y director nacional del Icoder, Donald Rojas Fernández, quien se hizo acompañar de Dinora Acevedo Maravilla, secretaria técnica del Codicader y gerente de Desarrollo Deportivo del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes), y Alonso León Mena, jefe de la Unidad de Programas y Proyectos Deportivos y Recreativos del Icoder, como miembro del comité organizador.

También se entregó la sede de los próximos Juegos Codicader de Nivel Intermedio, los cuales serán en Nicaragua, en el año 2027.

Causó gran alegría la presencia de la Cimarrona Los Profes, un proyecto musical de educadores de música y estudiantes de la Dirección Regional de Educación de San Carlos.

En total participaron 1.387 jóvenes estudiantes de los siete países de la región, en doce disciplinas deportivas.

Recordemos que estos juegos forman parte del programa que desarrolla el Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (Codicader). Fueron organizados por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).