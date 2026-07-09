“Somos belemitas”: Vecinos protestan por límites entre Belén y Alajuela

Vecinos de San Vicente se manifestaron con carteles en sus casas con el fin de hacer un llamado a los diputados y a la Sala Constitucional en la disputa por la definición de los límites entre Belén y Alajuela.

Este barrio ha durado por casi 100 años en la duda sobre a cuál provincia pertenece, lo que dificulta realizar trámites con instituciones públicas, pues afirman que los han enviado a sedes de Alajuela o de Belén (Heredia).

“La comunidad ha sido de Belén y así debe ser. Se nos dificulta estar con esto en el aire para servicios públicos o de emergencia porque a veces no se sabe a dónde ir”, comentó Ulises Araya, miembro de Unión Belemita.

La definición se está tramitando en la Asamblea Legislativa y aunque en primer debate se votó a favor de que San Vicente perteneciera a Heredia, el diputado Edder Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN) llevó el caso ante la Sala Constitucional, pues considera que el proceso no debió realizarse de dicha forma.

Ante esto, la duda entre los vecinos sigue en el aire.

“Nos sentimos identificados con Heredia, somos cédula 4 y queremos que esto termine de una vez. Han sido años de luchas, de incertidumbres y lo que queremos es que se defina esto pronto”, expresó Flor Díaz, quien es parte de la Asociación de Vecinos de Barrio San Vicente.

Foto: Mauricio Aguilar.

Grupo Extra consultó al departamento de comunicación de la Municipalidad de Belén y manifestaron que la respuesta de la Sala podría tardar, al menos, un par de semanas más.