El haber sometido la renuncia del expresidente de la República, Stephan Brunner, a votación en la Asamblea Legislativa transgredió el principio de autonomía de la voluntad y su libertad, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Así lo indicó el máximo organismo electoral de Costa Rica tras declarar parcialmente con lugar un amparo presentado por Brunner ante el TSE.

“Al no estar contemplado el cargo de la Vicepresidencia en ese mandato constitucional, no existía obligación del señor Brunner de renunciar con antelación al 31 de julio de 2025#, dijo el TSE.

Por este motivo, el tribunal declaró que la renuncia es un acto libre de la persona, para quien ocupa la vicepresidencia y que solo requiere ser conocida por la Asamblea Legislativa.

El TSE advirtió a Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa, que este tipo de acciones no vuelvan a ocurrir en el futuro.