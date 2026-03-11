Solución para Los Negritos desata conflicto entre alcaldes y diputados

La comparecencia de los alcaldes de Montes de Oca, Domingo Argüello, y San José, Diego Miranda, donde se debía conversar sobre las inundaciones en la quebrada Los Negritos, concluyó con un fuerte intercambio de palabras con diversos diputados de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa. En el espacio donde se discutiría la solución técnica encontrada por los gobiernos locales junto con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), los jerarcas de las municipalidades acusaron a los legisladores de hacer politiquería con la situación.

“Es muy importante detallar las etapas del proceso para no vender humo porque me parece que hay ánimos de lucrar políticamente con el asunto, y yo no me quiero prestar a eso”, fustigó Diego Miranda al señalar la necesidad de esperar para determinar una solución definitiva a las inundaciones de Barrio Dent y Escalante. Esto se dio tras las intervenciones de los diputados Luis Diego Vargas y Carolina Delgado quienes, según el alcalde de San José, minimizaron la complejidad de realizar un convenio junto con el ICE para realizar el proyecto.

“Si se crean falsas expectativas sobre los tiempos, después habrá a quien se le ocurra en campaña decir que en la comisión se dijo que fueron cinco meses, y no fueron cinco meses”, agregó Miranda.

Por su parte, el alcalde Domingo Argüello sentenció diciendo que “no falta tener dos dedos de frente para ver que doña Carolina y ha utilizado sus redes para de una forma u otra dar a entender que la Municipalidad de Montes de Oca no está haciendo las cosas bien”.

Ante estos señalamientos, la verdiblanca fustigó al jerarca monteoqueño, acusándolo de ser su “jefa de campaña” en lo que pareciera ser la búsqueda de la alcaldía por parte de Delgado.

“He sido muy amable con todos ustedes, no me han oído a mi cuando hemos tenido investigaciones; he sido siempre dura y crítica de los problemas, y si tengo que decirlo, lo digo, y si tengo que publicarlo, lo publico”, respondió la diputada a Argüello.

En dicha comisión se presentó el plan maestro del ICE para realizar un túnel de alrededor de 11 metros de diámetro, y que tendría un costo cercano a los $14 millones, los cuales deberán ser financiados por parte de los gobiernos locales.

Diego Miranda Alcalde de San José “Decir en este momento tiempos es mentir, cuando no nos hemos reunido con los resultados que dio el ICE, sería irresponsable establecer falsas expectativas en las personas, podemos estar tranquilos de que ambas municipalidades estamos en la misma sintonía”.

Domingo Argüello Alcalde Montes de Oca “Si algo me molesta es utilizar cosas como estas con fines políticos, nosotros estamos para cumplir, y por algo estamos en el puesto que estamos. Venimos trabajando y la propuesta que les traemos es el fruto del trabajo interinstitucional”.