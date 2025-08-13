El estadio Pensativo de Antigua, Guatemala, fue el escenario donde el Plaza Amador logró ganar su segundo partido de visita por la Copa Centroamericana, esta vez por 3 a 5 contra el equipo local del Antigua.

Más allá de lo atractivo que fue el juego a nivel de marcador, con 8 goles anotados, la historia fue la de Juanjo Ortega: Este panameño fue el único jugador que viajó y llegó a ver al equipo “plazino” en el Pensativo.

Durante 90 minutos, Ortega se mantuvo solo, distinguiéndose en la gradería sur, reservada para la afición visitante, con su camisa blanca. En la toma televisiva se observa como celebraba solo los tres goles del primer tiempo del Plaza, que cayeron en el marco donde estaba.

“Aquí estamos 100% panameño, apoyando a Plaza Amador. Único panameño en este costado”, dijo Ortega en sus redes sociales.

Aunque usted no lo crea, este fanático del club panameño Plaza Amador @cdplazaamador empató el récord mundial al convertirse en el único fanático en la tribuna de visitante en el juego de la Copa Centroamérica de Concacaf donde el Antigua GFC cayó derrotado 3 x 5 ante Plaza. pic.twitter.com/F5KLiUEz6V — telebunker (@telebunker_) August 13, 2025

Plaza Amador es líder del grupo A, con 6 puntos, mismo donde está Liga Deportiva Alajuelense.