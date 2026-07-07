La inclusión laboral continúa siendo uno de los principales desafíos en Costa Rica y América Latina. En el país, apenas el 40,7% de las mujeres adultas con discapacidad cuenta con un empleo (4 de cada 10 aproximadamente), pese a que representan 58 de cada 100 personas con discapacidad, según datos de la Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2023 del INEC.

A nivel regional, la brecha también persiste. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por cada 74 hombres que participan en el mercado laboral, únicamente 52 mujeres lo hacen, una diferencia que evidencia los retos para lograr espacios laborales más equitativos.

En este contexto, la empresa n3w IN anunció la integración de Plura Inclusivo, organización costarricense con más de diez años de experiencia en inclusión laboral, accesibilidad y empleabilidad de personas con discapacidad. La iniciativa busca fortalecer una plataforma regional enfocada en diversidad, equidad, inclusión y pertenencia para acompañar a organizaciones en Costa Rica y Latinoamérica.

Según explicó la compañía, la unión permitirá combinar la experiencia de Plura en discapacidad y accesibilidad con una estrategia más amplia que incorpora temas como neurodiversidad, liderazgo inclusivo, diversidad generacional, cultura organizacional y transformación del talento.

“La inclusión ya no puede verse como una conversación secundaria o limitada a una sola dimensión. Las empresas están formadas por personas con historias, generaciones, capacidades, culturas y formas de pensar distintas. Gestionar esa diversidad de manera estratégica es clave para innovar, atraer talento y construir organizaciones sostenibles”, afirmó Peter Ramos, CEO y cofundador de n3w IN.

La organización señaló que el reto ya no consiste únicamente en abrir oportunidades de empleo, sino en garantizar que las personas puedan permanecer, desarrollarse profesionalmente y crecer dentro de las empresas.

“Contratar es apenas el primer paso. La verdadera inclusión se mide en la permanencia, el crecimiento y las oportunidades reales de desarrollo. Una empresa inclusiva no solo abre la puerta: crea las condiciones para que las personas puedan aportar su máximo potencial”, señaló Ivannia Murillo, Global Strategic Partner de n3w IN.

Como parte de esta estrategia, n3w IN ofrecerá servicios de consultoría, formación, diagnósticos organizacionales y acompañamiento en accesibilidad e inclusión, con el objetivo de que las empresas adopten modelos más integrales para atraer y retener talento en un mercado laboral cada vez más competitivo.