Solo 3 de cada 10 ticos utilizan pago electrónico en buses

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Pese a que desde hace cinco años el país cuenta con la posibilidad de pagar el transporte público con tarjetas, tan solo tres de cada diez usuarios utilizan este sistema de paga al subirse al autobús.

Así lo señaló Carlos Melegatti, director de la División de Sistemas de Pago del Banco Central de Costa Rica, quien señaló que, si bien esta cifra aumenta en cuanto al pago en trenes, en los buses ha costado más que los pasajeros se acostumbren al sistema; por este motivo es que no han podido compartir la información con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para la planificación de rutas.

“Lo que en este momento hacemos es que mes a mes le reportamos a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) la cantidad de viajes pagados con pago electrónico de las empresas que están operando, esto para calcular de mejor forma las tarifas”, explicó.

Sin embargo, Melegatti añadió que “en el MOPT todavía no lo hemos desarrollo porque necesitamos aumentar que haya más gente que pague, porque de nada les sirve planificar el transporte cuando haya muy poquitas transacciones”.

Los datos suministrados por el Banco Central especifican que las transacciones realizadas en el tren alcanzan el 55% de penetración, sin embargo, la cifra para los autobuses ronda entre el 25% y 30%.

Por su parte, la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) comentó la necesidad de que se prohíba la utilización de efectivo en el sistema de transporte público, esto para generar una transición en los usuarios.

“Es fundamental es avanzar con el proyecto 24.580 que presentó la diputada Olga Morera, que se encuentra en este momento en comisión, sobre todo para que logremos darle transparencia y trazabilidad a todo este tipo de transacciones al impulsar el uso del sistema de pago electrónico mediante la eliminación del efectivo; eso no significa que la gente no va a poder usarlo para comprar

una tarjeta prepago, por ejemplo, pero sí que los operadores de las unidades

no van a poder recibir efectivo”, ejemplificó Silvia Bolaños, presidenta de Canatrans.

Nueva tarjeta recargable

Como parte de las estrategias para aumentar la cantidad de transacciones en el sistema de buses, diversas entidades financieras lanzaron una tarjeta recargable con el objetivo de llegar a la población no bancarizada del país.

“Esta tarjeta viene a atender a esa a toda esa población permitiéndole que puedan ir a un Punto Tucán, a un BN Servicios o a un punto bancario a comprar la tarjeta y poder disfrutar de los beneficios del pago electrónico, como pagar más fácil, más rápido, mucho más seguro y sin los riesgos inherentes que tiene el uso de billetes y monedas”, detalló Enrique Muñoz, director del Sector Público de MasterCard.

Por su parte, Melegatti señaló que aún existen una serie de retos en la implementación de la tarjeta, sin embargo, permitirá que un 10% de la población pueda acceder al pago electrónico.

Carlos Melegatti Banco Central

“Costa Rica tiene un nivel de bancarización muy alta, el 90% de la población aproximadamente tiene tarjetas de débito o crédito; pero cómo hacemos para que el sistema sea inclusivo, pues estamos hablando casi de 400.000 personas que normalmente no entran una sucursal bancaria”.