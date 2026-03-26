Los costarricenses tienen un alto interés en generar ingresos propios a través de un emprendimiento, pero la falta de dirección técnica está impidiendo que las ideas se conviertan en empresas sostenibles.

Aunque las búsquedas digitales de “ideas para emprender” están en auge, la tasa de supervivencia empresarial es crítica: en Costa Rica, solo el 30% de las pymes logra superar sus primeros cinco años de operación, según el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Los datos de Google Trends revelan un patrón preocupante. Las consultas de los ticos se centran casi exclusivamente en cómo empezar, pero ignoran por completo temas vitales como el crecimiento, la escalabilidad o la estructura.

Errores más comunes

Para Adriana Castro, emprendedora, escritora y conferencista costarricense, la falta de guía lleva a los emprendedores a fallos recurrentes:

No diferenciarse ni enfocarse en un nicho específico .

. Lanzar proyectos sin validar la idea con datos reales.

Mala organización de las finanzas y falta de visibilidad.

Intentar gestionarlo todo de forma solitaria, sin estructura de apoyo.

Adriana Castro, conferencista y emprendedora

En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, la experta impartirá el taller gratuito “La maleta del emprendedor”, enfocado en mentalidad, toma de decisiones y herramientas para escalar negocios, el mismo se realizará el miércoles 22 de abril a las 7:00 p.m. por Zoom.

Los interesados pueden inscribirse por medio de aquí.