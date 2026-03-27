La mayoría de las municipalidades no aplicarán restricciones a la venta de bebidas alcohólicas durante la Semana Santa, según un sondeo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).
No obstante, las municipalidades de Cartago y Turrialba restringirán la venta de licores durante lapsos específicos del Jueves Santo y Viernes Santo, en concordancia con sus festividades religiosas y el orden público local.
“La Municipalidad de Cartago aplicará la “Ley Seca” únicamente el Viernes Santo, lo que significa que la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales regirá exclusivamente durante ese día. Se pide la colaboración de comerciantes, vecinos y visitantes para acatar esta disposición”, indicó el alcalde de Cartago, Mario Redondo.
Estas serán las restricciones en ambos cantones:
- Municipalidad de Cartago: Se establece una prohibición completa para el expendio de licores durante el Viernes Santo 2 de abril, rigiendo desde las 00:00 horas hasta las 24:00 horas en todo su territorio.
- Municipalidad de Turrialba: No aplica una prohibición total, sino una regulación de horarios durante el recorrido de las procesiones durante el Jueves y Viernes Santo.
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La UNGL recordó que, de acuerdo con la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico (Ley N° 9047), la potestad de regular los horarios de esta actividad pertenece exclusivamente a cada Concejo Municipal.
Además, advirtió que en ambos cantones, los comercios que vendan licor fuera del horario permitido se exponen a las siguientes sanciones:
- Clausura temporal del negocio.
- Multas de entre 1 y 10 salarios base.
“El que la mayoría de los cantones opten por mantener sus horarios normales refleja un compromiso con el comercio y el turismo. Al mismo tiempo, se debe respetar la decisión de otros gobiernos locales de ajustar sus horarios de venta para estas fechas específicas, de acuerdo con sus tradiciones”, explicó la directora ejecutiva de la UNGL, Karen Porras.