La mayoría de las municipalidades no aplicarán restricciones a la venta de bebidas alcohólicas durante la Semana Santa, según un sondeo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

No obstante, las municipalidades de Cartago y Turrialba restringirán la venta de licores durante lapsos específicos del Jueves Santo y Viernes Santo, en concordancia con sus festividades religiosas y el orden público local.

“La Municipalidad de Cartago aplicará la “Ley Seca” únicamente el Viernes Santo, lo que significa que la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales regirá exclusivamente durante ese día. Se pide la colaboración de comerciantes, vecinos y visitantes para acatar esta disposición”, indicó el alcalde de Cartago, Mario Redondo.

Alcalde de Cartago, Mario Redondo. Foto: Archivo.

Estas serán las restricciones en ambos cantones:

Municipalidad de Cartago: Se establece una prohibición completa para el expendio de licores durante el Viernes Santo 2 de abril, rigiendo desde las 00:00 horas hasta las 24:00 horas en todo su territorio.

Se establece una prohibición completa para el expendio de licores durante el Viernes Santo 2 de abril, rigiendo desde las 00:00 horas hasta las 24:00 horas en todo su territorio. Municipalidad de Turrialba: No aplica una prohibición total, sino una regulación de horarios durante el recorrido de las procesiones durante el Jueves y Viernes Santo.

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La UNGL recordó que, de acuerdo con la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico (Ley N° 9047), la potestad de regular los horarios de esta actividad pertenece exclusivamente a cada Concejo Municipal.

Además, advirtió que en ambos cantones, los comercios que vendan licor fuera del horario permitido se exponen a las siguientes sanciones:

Clausura temporal del negocio.

Multas de entre 1 y 10 salarios base.