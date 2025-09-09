Las candidatas presidenciales Laura Fernández y Natalia Díaz son las únicas aspirantes que mantienen un balance positivo en redes sociales, es decir, acumulan más comentarios favorables que negativos.

En el caso de Fernández, la exjerarca del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica recibió más de 15 mil menciones, de las cuales un 45% fueron afirmativas y un 42% desfavorables.

Aunque Díaz obtuvo cerca de 10 mil interacciones menos, logró un 38% de señalamientos positivos frente a un 36% de negativos, distanciándose del resto de aspirantes cuyo saldo se ubicó con más puntos en el rango desfavorable.

“Ambas están logrando sostener un saldo de sentimiento del lado positivo, más equilibrado, pero con desafíos para convertirlo en algo más allá de opiniones neutras”, explicó Mario Quirós, analista político.

Según el informe del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina, además de las dos exministras del actual gobierno, los seis candidatos que generan mayor número de reacciones son Álvaro Ramos, Claudia Dobles, Ariel Robles y Fabricio Alvarado.

“El estudio nos muestra que el crecimiento no siempre va acompañado de sentimientos positivos. Las candidaturas quedan ahora a prueba porque estamos en un momento en que es importante ganar relevancia, darse a conocer y, sobre todo, conectar. Hasta ahora el reto sigue abierto”, agregó Quirós.

Si estos resultados se comparan con los presentados en julio por el mismo ente, todas las figuras en la comparativa aumentaron la cantidad de reacciones, aunque no para todos fue de forma favorable.

Dos meses después la percepción de los cibernautas cambió, lo que refleja mayor actividad conforme se acercan los comicios de febrero.