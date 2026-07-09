Solidaridad con Venezuela

Fernando Berrocal

Exministro de Seguridad Pública

El pueblo hermano de Venezuela vive una desgarradora tragedia y su más profunda y dura crisis humanitaria, económica, social y política.

Nobleza obliga y esta columna la escribo para nunca olvidar dos hechos históricos trascendentales que unen, para siempre, a los costarricenses con los venezolanos y que comprometen nuestro agradecimiento con Venezuela:

1.- En el gobierno de don Rodrigo Carazo, amenazada la soberanía nacional por la dictadura somocista, el gobierno social demócrata de Carlos Andrés Pérez envió aviones artillados y advirtió a Managua que un acto de intervención militar en Costa Rica, sería considerado un acto de guerra y la convocatoria inmediata al TIAR y la OEA, para defender nuestra democracia desarmada.

2.- Una vez más, en el gobierno de Luis Alberto Monge, nuestro país recurrió a Venezuela y fue el presidente Luis Herrera Campins, social cristiano, quien envió aviones artillados a sobrevolar el río San Juan y cuyos embajadores, en Nicaragua y Cuba, advirtieron que una intervención militar del Ejercito Sandinista en el territorio nacional, sería considerado un acto de guerra y que ese país hermano no dudarían en defender militarmente a Costa Rica.

Además, en esos dos gobiernos, el Fondo de Inversiones de Venezuela financió, en condiciones blandas excepcionales, los puentes de la actual carretera 27 entre San José y Puntarenas. Otro hecho para recordar y agradecer.

Por décadas, Venezuela fue un ejemplo democrático y el líder regional más fuerte frente a las dictaduras de izquierda y derecha, refugio generoso de miles de exilados políticos de Argentina, Paraguay y Chile y un país hermano y solidario con los países de Centro América y el Caribe. Especialmente con Costa Rica.

En el cambio de siglo, Venezuela se hundió en la oscuridad del régimen del teniente coronel Hugo Chavez, a quien sucedió ilegítima y fraudulentamente Nicolas Maduro y ahora gobiernan, después de la crítica intervención estadounidense, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

En estos largos años de autoritarismo, ese régimen populista y ladrón, destruyó la democracia venezolana y arruinó, económica y socialmente, al país más rico en recursos minerales de América Latina. Sus más altos dirigentes, con la complicidad de generales de las Fuerzas Armadas, se robaron a mansalva miles de millones de dólares y euros de su riqueza y actividad petrolera.

Para rematar, trágicamente, dos terremotos y más de 600 réplicas, han destruido el puerto de La Guaira y gran parte de Caracas, hay miles de muertos y Venezuela está sumida, en la peor y más profunda crisis de su historia.

Pero los venezolanos triunfarán y recuperarán su gran y excepcional destino histórico en democracia y por eso repito con ellos: ¡Gloria al bravo pueblo! … y expreso mi solidaridad sin límites con Venezuela.

¿Y usted que opina?