La Fiscalía Adjunta de Cartago solicitará medidas cautelares contra un hombre de apellido Solano, principal sospechoso del homicidio de Mónica Solano.

El imputado también es investigado por robo agravado, suplantación de identidad y simulación de delito.

Este sujeto fue detenido luego de un allanamiento realizado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras ser vinculado con el asesinato de la joven madre, la cual fue hallada sin vida en un parque infantil en Oreamuno, Cartago.

En la revisión del sitio, se detectaron rastros de sangre humana en prendas de vestir del hombre, por lo que se decomisaron para los respectivos análisis.

Las autoridades lo acusan de múltiples delitos, y la Fiscalía de Cartago prepara la solicitud de medidas cautelares ante el Juzgado Penal.

La víctima era madre de dos menores de 2 y 8 años, respectivamente.

Lo que dicen las autoridades

“El homicidio que se investiga ocurrió la noche del sábado 9 de agosto, en un parque infantil ubicado en la zona de Oreamuno, donde se encontraba la víctima y el imputado. Al día siguiente, la mujer fue hallada sin vida en el lugar.

Durante las primeras diligencias de investigación, se determinó que, para el momento de los hechos, Mónica portaba un bolso y su celular, bienes que no fueron ubicados.

Ayer mismo, con el aparente fin de confundir a las autoridades, el hombre se presentó al OIJ a interponer una denuncia por el supuesto robo de un maletín. Al momento de dar su declaración, el sospechoso dio otro nombre y apellidos a los investigadores, quienes ya contaban con prueba por los hechos cometidos en perjuicio de Mónica Solano, por lo que se procedió con su detención”.

Lo que sigue

La Fiscalía Adjunta de Cartago tiene pendiente la programación de la audiencia para solicitar las medidas cautelares contra el sospechoso ante el Juzgado Penal de la provincia.

El caso, identificado con el expediente 25-004465-0058-PE, continúa en trámite.