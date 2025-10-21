Solicitan traductor para asiático que se entregó a las autoridades

El prófugo asiático, identificado como Sun Seng y que se entregó este martes a las autoridades judiciales requirió de un traductor.

Así lo confirmó la fiscalía, quien indicó que el extranjero llegó en compañía de su abogado tras no ser ubicado durante los allanamientos del lunes.

El traductor en mandarín se solicitó para que el imputado pudiera conocer la prueba del expediente y así indicara si se iba a referir o no a los hechos imputados, como parte de su derecho constitucional.

“Hay 13 personas detenidas que van a ser puestas a la orden de los jueces penales, tres de ellas menores de edad, por lo que su situación jurídica será conocida por un tribunal penal juvenil”, dijo la fiscal Tatiana Chaves.

La audiencia de medidas cautelares en contra de todos los imputados se realizará este miércoles 22 de octubre a las 8:30 a.m.

La investigación por este caso inició en diciembre del 2024, luego de que ingresara una denuncia por la desaparición de una joven de 14 años.

Tras las diligencias realizadas en ese momento, se logró obtener evidencia que hacía presumir que la ofendida había sido víctima de una red que se dedicaba a la explotación sexual de niñas y adolescentes.

De esa manera, se logró identificar que las estructura estaba conformada por dos líderes, uno de nacionalidad extranjera y una menor de edad, quienes, al parecer, distribuían funciones para que los otros sospechosos se dedicaran a captar y trasladar a las víctimas desde Heredia y otros puntos de San José, hasta Playas del Coco.

Se cree que el grupo recibía montos entre los ₡250.000 y ₡500.000 por cada una de las víctimas, quienes, en su mayoría, son personas en estado de vulnerabilidad y riesgo social.