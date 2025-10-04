El conflicto laboral entre un conductor costarricense y la transnacional Uber entró en una nueva etapa judicial tras la sentencia emitida por el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José.

El tribunal declaró con lugar las pretensiones de un segundo chofer, quien laboró en la aplicación desde noviembre de 2018 hasta diciembre de 2023 y fue desconectado de manera definitiva sin recibir carta de despido.

Tras este fallo de primera instancia, el abogado del actor, Marco Vinicio Vargas, presentó una solicitud de embargo preventivo con el fin de garantizar que la condena no quede sin efecto.

La medida se apoya en el artículo 86 del Código Procesal Civil, que faculta al acreedor a pedir un embargo para evitar que el deudor distraiga u oculte bienes. Vargas planteó que es indispensable asegurar la ejecución de la sentencia ante la eventual inacción de las compañías condenadas.

El embargo preventivo solicitado apunta a bienes muebles e inmuebles localizados en distintas sedes vinculadas a Uber y sus filiales en Costa Rica.

Entre las direcciones señaladas destacan el complejo habitacional Bambú Eco Urbano, en Circunvalación Sur; las oficinas en el Centro Empresarial Vía Lindora, en Santa Ana, donde se ubican las instalaciones de BLP Abogados; y espacios en Marina Village, en Los Sueños Resort and Marina, en Herradura de Puntarenas.

La diligencia, de ser acogida por el juzgado, será ejecutada por un juez nombrado expresamente para realizar el inventario y proceder a la traba de los bienes.



Este es el segundo caso que se registra en Costa Rica.

Este caso marca un precedente en el país sobre la naturaleza del trabajo en plataformas digitales.

La resolución judicial recalcó que la fragmentación societaria no puede usarse como mecanismo para eludir responsabilidades patronales, y que el principio de primacía de la realidad obliga a reconocer derechos laborales allí donde existan los elementos sustanciales de una relación de trabajo.

De prosperar la gestión de embargo, Uber no solo deberá enfrentar la condena, sino también la inmovilización de parte de sus bienes para asegurar el pago efectivo de lo ordenado.

Sobre el fallo

Según el fallo N.° 2025001629, la relación que mantuvo con Uber no fue meramente mercantil, como alegaron las sociedades demandadas, sino una relación laboral encubierta en la que se evidenció subordinación, remuneración y ajenidad, pilares del vínculo patronal en el derecho costarricense.

El juez determinó que las empresas Uber Costa Rica Center of Excellence (COE), Portier Costa Rica y el Club de Colaboración para la Autosatisfacción de Necesidades de Movilidad en Común conforman un grupo de interés económico y, por tanto, responden solidariamente frente al trabajador.

La resolución ordenó el pago de cesantía, preaviso, aguinaldos desde 2018, vacaciones no disfrutadas, salarios caídos por seis meses y daños y perjuicios, al calificar la desconexión de la plataforma como un despido injustificado.

La sentencia también reconoció que Uber ejercía control indirecto sobre los conductores mediante algoritmos, calificaciones y sistemas de incentivos, lo que en la práctica constituía subordinación laboral.

¿Qué dice Uber?

Con respecto a esta reciente sentencia, es importante destacar que esta resolución es de primera instancia, no tiene carácter definitivo y aplicaría al caso particular de esta persona.

La app de Uber permite a socios colaboradores generar ganancias al conectarse a la aplicación para ejercer una actividad económica independiente, ofreciendo flexibilidad para usarla, elegir ubicaciones y sin requisitos de exclusividad.

Primer fallo en Costa Rica

El 27 de agosto de 2025, el Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José confirmó por primera vez que la relación entre un conductor y las empresas Uber Costa Rica COE, Club de Colaboración y Portier Costa Rica fue de carácter laboral.

La resolución declaró que la desconexión unilateral del chofer, tras más de tres años de servicio, constituyó un despido injustificado. La sentencia dejó en firme la condena contra la compañía para pagar preaviso, cesantía, aguinaldos, vacaciones y daños y perjuicios equivalentes a seis salarios mensuales, además de intereses, indexación y costas procesales.