Washington. (AFP)- Un soldado abrió fuego en una base militar de Georgia, Estados Unidos, e hirió a cinco de sus compañeros antes de que fuera detenido, anunciaron las autoridades militares.

La policía recibió una llamada y detuvo al tirador, informa Fort Stewart, base del ejército de tierra en Georgia, en un mensaje en las redes sociales.

“Cinco soldados fueron alcanzados por disparos”, añade. “Ya no hay peligro activo”, precisa la base.

“Todos están en condición estable y se espera que se recuperen”, según John Lubas, comandante de la 3a división de infantería basada en Fort Stewart.

El general identificó al presunto tirador como el sargento Quornelius Radford, cuyos motivos para disparar se desconocen.

En una alerta anterior, las autoridades de la base militar llamaban a las personas a extremar la prudencia y confinarse dentro del recinto con las puertas y ventanas cerradas.

Fort Stewart alberga aproximadamente a 21.000 soldados y alrededor de 10.000 personas residen allí, según su sitio web.

El presidente Donald Trump calificó el tiroteo de “atrocidad” y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, describió el incidente como una “cobardía”.

Con más armas de fuego en circulación que habitantes, Estados Unidos registra la tasa de mortalidad por arma de fuego más alta de todos los países desarrollados.

En 2024, más de 16.000 personas, sin contar los suicidios, perdieron la vida por armas de fuego, según la ONG Gun Violence Archive.