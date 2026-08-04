Solano cuestiona que recorte al Poder Judicial no se conoció en el Congreso: “Fue a manu militari”

La presidenta de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano, cuestionó la reducción de recursos destinados al Poder Judicial, misma que calificó de haberse realizado “a manu militari” y advirtió que los recortes afectan directamente la capacidad operativa de la institución.

Durante una comparecencia ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, Solano explicó que cerca del 80% del presupuesto judicial se destina al pago de salarios, por lo que únicamente queda un 20% para financiar gastos operativos.

Solano también cuestionó un reciente rebajo de ¢3 mil millones al presupuesto del Poder Judicial y aseguró que este no habría sido autorizado por la Asamblea Legislativa.

“Sobre todo con el último recorte que se nos da que digo yo que fue a mano militari porque no ha pasado por esta Asamblea legislativa una autorización de rebajo de nuestro presupuesto de los últimos 3 mil millones, en donde va la parte operativa”, afirmó.

Según la magistrada, la disminución de recursos puede limitar incluso el pago de viáticos para que personas de escasos recursos puedan trasladarse y presentarse como testigos en procesos judiciales.

Para dimensionar el costo de las operaciones judiciales y policiales, Solano mencionó el despliegue realizado para detener a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.

“Según conversé en días anteriores con don Michael (Soto), el operativo en el que se logró capturar a alias ‘Diablo’, costó casi ¢50 millones”, indicó.

La presidenta de la Sala Tercera utilizó el costo del operativo como ejemplo de los recursos que requieren las instituciones judiciales y policiales para desarrollar investigaciones y ejecutar acciones contra el crimen organizado.