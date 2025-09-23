Lo que comenzó como una solución puntual para un cliente se convirtió en uno de los startups tecnológicos más prometedoras de Costa Rica.

Harvie, fundada en 2022 por Irene Rosich y Gary Fonseca, nació con la idea de simplificar el proceso de selección de personal.

Hoy es un software de marketing de reclutamiento que optimiza desde la atracción de talento hasta la experiencia final del candidato.

La idea inicial surgió cuando un cliente de su empresa de desarrollo de software les pidió ayuda para organizar el caótico proceso de reclutamiento. La primera respuesta fue una herramienta de videoentrevistas asincrónicas, pero pronto Rosich y Fonseca entendieron que el problema era mucho más amplio.

Así nació un sistema que centraliza todo el proceso, ofreciendo a los equipos de recursos humanos una plataforma que aumenta en un 60% la eficiencia en la atracción de talento respecto a métodos tradicionales.

¿Qué hace Harvie?

El funcionamiento de la plataforma puede compararse al de un software contable, pero orientado a los reclutadores.

Cada usuario accede con su cuenta y puede administrar todas sus vacantes, es decir, puede ver candidatos nuevos, descartar perfiles, avanzar postulantes a pruebas psicométricas o entrevistas y mantener una trazabilidad clara de cada proceso.



Así es la ficha de un candidato dentro del sistema.

Uno de los mayores diferenciales es la experiencia que se brinda al candidato. Harvie permite diseñar landing pages personalizadas para cada vacante, donde se expone la propuesta de valor de la empresa, testimoniales de colaboradores y detalles de la cultura organizacional.

Además, automatiza la comunicación, ya que los postulantes reciben mensajes por WhatsApp o correo en cada etapa, evitando la incertidumbre que suele desgastar a quienes buscan empleo.

Cuando los reclutadores tienen su “terna finalista”, Harvie facilita el envío de perfiles a los líderes internos que solicitan la plaza, manteniendo todo el proceso centralizado y transparente hasta la contratación definitiva.

Evolución y respaldo

Aunque empezó con el nombre de “Entrevisto”, la empresa evolucionó rápidamente y adoptó el nombre Harvie, un juego que incorpora además las letras “A” e “I” en referencia a la inteligencia artificial. El equipo está liderado por Fonseca como CTO (director de tecnología), encargado de la arquitectura tecnológica, y se complementa con casi diez desarrolladores distribuidos entre Costa Rica, Nicaragua y Argentina.

Su crecimiento ha sido respaldado por fondos de capital de riesgo como Caricaco, además de inversionistas ángeles de la región.

100% tica, con impacto regional

Harvie es una empresa costarricense con clientes que van desde Uruguay hasta México. Su propuesta no es competir con reclutadoras, sino convertirse en la herramienta que centraliza y potencia su trabajo.

“No somos una reclutadora, somos el sistema que organiza toda la operación de reclutamiento en las empresas”, explica Rosich.

La plataforma funciona bajo un esquema de paquetes que se adaptan a las necesidades de cada organización, con precios que inician en $550 (más de ¢278 mil) mensuales, una inversión accesible para compañías que buscan digitalizar y agilizar sus procesos de contratación.

Con apenas tres años de operación, Harvie ya se posiciona como un referente regional en tecnología aplicada a recursos humanos.

Su meta, según dijo Rosich es simplificar la labor de los reclutadores, hacer más eficiente la búsqueda de talento y ofrecer a los candidatos una experiencia transparente y humana.

Por último, la plataforma tiene actualizaciones semanales, respaldo de inversionistas y un enfoque en innovación constante.

¿Cómo contactarlos?

• Puede solicitar su demo por medio de heyharvie.com

• WhatsApp +506 8315 7327

• Correo: irene@heyharvie.com