La innovación costarricense sigue encontrando espacios en mercados internacionales, esta vez de la mano de Panal360 Decision Support System (DSS), un software especializado en la gestión agrícola que nació como un proyecto interno en el año 2003 dentro de la transnacional Dole Food y que, desde 2012, se convirtió en una empresa independiente dedicada a brindar soluciones de control y sostenibilidad a productores de distintos cultivos.

La compañía S&G Solutions, conformada actualmente por un equipo de alrededor de 20 personas, tiene un enfoque particular: no dispersarse en múltiples servicios tecnológicos, sino destinar todos sus esfuerzos a mejorar continuamente esta única herramienta.

Sobre el Software

Según explicó Pablo Suárez, uno de los miembros fundadores y gerente general de la compañía, la diferencia clave con otros sistemas es que Panal360 no se limita al registro histórico de información, sino que ofrece un control en tiempo real de la operación agrícola, lo que permite a las empresas detectar desviaciones de costos, optimizar procesos y anticiparse a problemas.

En el campo agrícola, donde las operaciones son intensivas en mano de obra y con procesos que tardan meses o incluso años en generar un producto final, el control es determinante.

A diferencia de una fábrica, en la que una orden de producción puede traducirse rápidamente en un producto terminado, en agricultura los costos se acumulan a lo largo del tiempo y las variables son múltiples.

Panal360 integra esa complejidad y entrega la información procesada a los sistemas contables y de nómina de las empresas, evitando errores y mejorando la eficiencia.

“Los departamentos de costos antes dedicaban su tiempo a armar información dispersa para cumplir con reportes financieros, pero no podían analizar cómo mejorar.

Nosotros identificamos esa necesidad de control y a partir de ahí nació la herramienta”, explicó Suárez.

La empresa tiene clientes de gran relevancia en Costa Rica, entre ellos Grupo Acón, con 9 mil hectáreas de banano y 7 mil de piña, Exportaciones Norteñas, con 6.800 hectáreas de piña, y Productos Agropecuarios Visa, con 11 mil hectáreas entre piña, yuca y rambután.

Además, han desarrollado proyectos en cultivos como el chayote en Ujarrás y mantienen alianzas con universidades como EARTH, donde el software se utiliza con fines académicos para formar a futuros profesionales.

Sostenibilidad

Otra de las apuestas de Panal360 ha sido la incorporación de herramientas de sostenibilidad.

Con el apoyo de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), desarrollaron un módulo para calcular la huella de carbono de las operaciones agrícolas, aprovechando que su sistema centraliza prácticamente toda la información de la finca.

Esto abre la puerta a que las empresas puedan certificarse en carbono neutral y cumplir con exigencias internacionales, como el Pacto Verde de la Unión Europea, que en pocos años será determinante para acceder a esos mercados.

“Procomer nos ha apoyado con consultorías, herramientas y la creación de alianzas comerciales”, agregó.

Actualmente, Panal360 se encuentra en un proceso de internacionalización. Ya tienen presencia en México, están cerrando negocios en Colombia y Ecuador, y apuntan a países como Perú.

Además, trabajan en un plan piloto con una corporación internacional que busca estandarizar procesos globalmente con ayuda del sistema.

Desde sus inicios, cuando un grupo de ingenieros y especialistas desarrolló la primera versión dentro de Dole Food en 2003, hasta su maduración comercial en 2012 y su renovación tecnológica en 2020, sistema ha logrado posicionarse como un referente en software agrícola.

A diferencia de sistemas genéricos de nómina o contabilidad, esta herramienta reconoce particularidades propias del sector, como los diferentes esquemas de pago en finca (por hora, por área, por unidad) o la diversidad de labores que un trabajador puede realizar en un mismo día.

Cada uno de esos registros queda asociado automáticamente al centro de costos correspondiente, lo que facilita la administración y permite que las decisiones se basen en información confiable.

Sobre la empresa

S&G Solutions, fundada en 2004, nació para enfrentar los desafíos de la agricultura a gran escala mediante soluciones tecnológicas que optimizan la producción. Su innovación constante llevó a la alianza con Dole Food y al desarrollo de Panal360-DSS (MR), una herramienta que fortalece la eficiencia y el control en el sector agrícola. Desde su origen, la empresa ha destacado por su capacidad de adaptación y liderazgo en tecnología agrícola, consolidando un legado de innovación y excelencia.

