La diputada del Frente Amplio (FA) Sofía Guillén anunció este miércoles que se acoge a su licencia de maternidad a partir de este viernes 3 de octubre.

Guillén espera su primer hijo y recordó que su retiro del plenario es su derecho como madre para dar a luz en condiciones óptimas, si no del recién nacido para su cuido, en los meses críticos que tiene al nacer.

“Me voy a para cumplir con mi deber de madre con este bebé que tanto he anhelado, pero les cuento que voy a reincorporarme a mis funciones cuando termine la licencia maternidad como corresponde. Es decir, que a inicios del otro año estaría regresando a la curul cumpliendo con mis deberes constitucionales”, agregó Guillén.

En plenario agregó que sería para febrero del 2026 cuando vuelva a sus funciones.

“Vamos a cumplir con el deber tanto de mamá como de diputada de la República con el pueblo Costa Rica que nos eligió. Y durante este periodo de tiempo, estos mesecitos de licencia maternidad, mi despacho va a seguir funcionando. Mis asesorías van a seguir dando seguimiento a los proyectos, denuncias, investigaciones y oficios”, agregó.

Explicó que en el caso de las votaciones en las comisiones donde ella es propietaria, se harán los respectivos relevos con sus compañeros de fracción, para que no falte el voto del Frente Amplio.