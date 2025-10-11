Señalan a hijo de Calixto Chaves

La licitación para escoger el nuevo concesionario del Puerto Caldera recibió una piedra más en el camino con la objeción presentada por José Pablo Chaves Zamora, hijo de Calixto Chaves, financista de campaña del presidente Rodrigo Chaves.

Las empresas Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) y Sociedad Portuaria Granelera de Caldera (SPGC) aclararon que no avalaron la apelación al proceso en el quinto pliegue de las condiciones promovida por el Instituto de Puertos del Pacífico (Incop).

“No compartimos las consideraciones, ni el enfoque planteado y nos desmarcamos totalmente de esa línea de pensamiento y de cualquier interpretación que pudiera vincular a SPC o SPGC con ese recurso”, indica Mauricio Carrasco, presidente de la Junta Directiva de ambas empresas. En la carta enviada al Incop, ambas empresas respaldan el proceso de concesión que busca la modernización del puerto y lo visualizan como una necesidad estratégica para el desarrollo logístico, económico y comercial del país.

La Contraloría General de la República (CGR) informó que la objeción de la empresa Logística de Granos S.A., uno de los socios minoritarios del grupo que opera actualmente el puerto y representada por el señor Chaves Zamora, se resolvería en el plazo que establece la ley, el cual se extiende hasta el 6 de noviembre del presente año.

“Es relevante recordar que la CGR debe tramitar los recursos que los oferentes planteen en un proceso licitatorio siendo que es un derecho establecido en la normativa de modo que no se trata de un atraso en el proceso atribuible a la Contraloría”, enfatizó el ente.

La Cámara de Comercio de Costa Rica expresó la necesidad de una alternativa que garantice la continuidad de las operaciones de Puerto Caldera, ya que la concesión actual vence en agosto del 2026.