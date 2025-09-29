Matías Wanchope, quien es hijo del exjugador Carlos Wanchope y a la vez es sobrino del exfutbolista y técnico Paulo César Wanchope jugará en Italia.

La noticia la confirmó su representante Adolfo Hernández, por medio de sus redes sociales. Nos complace anunciar que nuestro representado Matías Wanchope inicia una nueva etapa en Europa, uniéndose al San Marino Calcio, histórico club del fútbol italiano que compite en la serie D de Italia”.

Confían en que el joven aprovechará esta oportunidad para crecer profesionalmente.

“Matías, Dios tiene grandes cosas para vos, solo tienes que creer en Él. En nuestra agencia seguiremos trabajando con la misma visión: llevar el talento de Costa Rica al mundo”, escribió Hernández.