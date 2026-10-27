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Durante su declaración, Joao Maldonado relató que el atentado sufrido junto a Nadia Robleto en enero de 2024 no fue el primero que enfrentó en Costa Rica.
Según su testimonio, el 12 de diciembre de 2021 recibió cinco impactos de bala y logró sobrevivir. El hombre vinculó esos hechos con el contexto de persecución que, asegura, ha sufrido por su oposición al Gobierno de Nicaragua.
Maldonado explicó que continuó participando en actividades de apoyo a los exiliados nicaragüenses en Costa Rica y que mantenía comunicación con autoridades de seguridad después de recibir amenazas.
En 2023, según relató, recibió una advertencia de que intentarían atentar contra su vida. Aseguró que informó de esa amenaza a las autoridades y que posteriormente tuvo que dejar su trabajo y modificar sus rutinas como medida de protección.