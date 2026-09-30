Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Los docentes de primaria y secundaria en Costa Rica imparten muchas más horas de clase al año que sus colegas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según el informe Education at a Glance 2026, donde participaron 38 países.

En el país, los maestros de primaria tienen una carga lectiva anual de 1.234 horas, mientras que los docentes de secundaria imparten 1.274 horas. El promedio de la OCDE es de 770 horas en primaria y 710 en secundaria.

La diferencia alcanza las 464 horas anuales en primaria y llega a 564 horas en secundaria, de acuerdo con los datos recopilados por el organismo internacional.

Foto: Mauricio Aguilar. Informe analiza la realidad docente de Costa Rica.

La OCDE aclara que el tiempo de trabajo de los docentes no se limita a impartir lecciones. También incluye labores como la preparación de clases y la revisión de trabajos y evaluaciones. Por ello, las horas frente a los estudiantes representan solo una parte de la jornada laboral.

El informe también muestra diferencias entre los niveles educativos. Mientras en la mayoría de los países de la OCDE los docentes de primaria imparten más horas que los de secundaria, en Costa Rica ocurre lo contrario: los maestros de secundaria registran 40 horas lectivas más al año que los de primaria.

La información corresponde al tiempo lectivo establecido para docentes de instituciones públicas y forma parte del capítulo dedicado a los profesores, el entorno de aprendizaje y la organización de los centros educativos.

Hallazgos del informe

El informe también aborda otros aspectos de la profesión docente en Costa Rica. En 2024, el 2,9% de los docentes de primaria y secundaria pública no cumplía todos los requisitos para ser considerado plenamente calificado, porcentaje inferior al promedio de 9,1% registrado por la OCDE.

Además, el organismo señala que el número de docentes de primaria en Costa Rica aumentó 8% entre 2015 y 2024, mientras que la cantidad de estudiantes disminuyó 3% durante ese mismo periodo.

Foto: Jorge Castillo. Informe analiza la realidad docente de Costa Rica.

¿En qué consiste el informe?

El informe Panorama de la Educación es la referencia internacional más reconocida en materia de estadísticas y datos educativos comparados. Es publicado anualmente por la OCDE, donde Costa Rica es miembro desde 2021 gracias al trabajo del excelentísimo excanciller de la República,

Este informe sirve para estructurar y evaluar cómo funcionan los sistemas de enseñanza en los 38 países miembros de la organización y en diversas economías asociadas.

Este mide: