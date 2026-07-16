Sobre el Pacto Patriótico

En medio de la actual polarización en el debate político nacional, la Camara de Industrias hizo uno de los pronunciamientos más realistas, sensatos y correctos que se han publicado y, en una carta dirigida al jefe de la Fracción del Partido Liberación Nacional, señalan tres puntos fundamentales que, igualmente y en mi opinión, le faltaron y por mucho al Pacto Patriótico suscrito por tres partidos políticos de oposición y la Red Nacional de Sectores Sociales.

Esos puntos fundamentales se le podrían remitir, también, a todos los partidos políticos y al mismo gobierno de la República.

1.- “Costa Rica requiere instituciones fuertes, pero también reformas que permitan mejorar su funcionamiento”: Necesitamos, urgentemente, una funcional Reforma del Estado. Desde la última vez que ejercí un cargo ministerial y padecí el exceso de tramitología, controles y la cultura institucionalizada del “no se puede”, opino firmemente que urge regresar a un “estado facilitador” y no solo “regulador”, como fue siempre la propuesta ideológica social demócrata y social cristiana. Como país, hace mucho que necesitamos un sistema pragmático y eficiente de Alianzas Público-Privadas (APP) y trabajar aún más fuerte en la atracción de inversiones extranjeras y transferencia de nuevas tecnologías. Ese es el signo de los tiempos. Digan lo que digan los que solo defienden una visión estatista parcializada.

2.- “La sostenibilidad fiscal del Estado”: Visto el fracaso reconocido y aceptado oficialmente de las políticas fiscales y tributarias de la anterior administración y la crisis fiscal en la que estamos de nuevo, la inevitable propuesta gubernamental de reducir en un 5% el Presupuesto Nacional o más impuestos, tiene necesariamente que vincularse con un criterio estricto en las siguientes prioridades presupuestarias:

1.- Seguridad nacional y ciudadana (Fuerza Pública, PCD y OIJ). 2) Reparación de escuelas y colegios y elevar el nivel, la calidad y acceso a la educación y la salud pública (por medio de los EBAIS y la CCSS) 3) Infraestructura de carreteras, aeropuertos y puertos (MOPT). 4) Sostenibilidad y desarrollo ambiental, fortalecimiento y estímulo de emprendimientos privados sociales y económicos y fuertísima atracción y promoción del turismo internacional.

3.- “El poco espacio al papel del sector productivo”: Acertadamente, la Cámara de Industrias dice: “el crecimiento económico, la inversión privada y el empleo formal son elementos necesarios para sostener las políticas sociales”.

En Costa Rica, además, hay que entrarle fuertemente, con visión estratégica de la realidad internacional y nacional, a crear más sinergias y encadenamientos generadores de empleo entre las Zonas Francas y el régimen definitivo e implementar, de urgencia, un Plan Nacional, para la agricultura y los agricultores costarricenses. ¡Enorme trabajo prioritario pendiente!

Si algún sector político… debería tener clara y defender una estratégica nacional de desarrollo integral y sostenible es el Partido Liberación Nacional.

¿Y usted qué opina?