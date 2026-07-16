Sobre el Pacto Patriótico

Fernando Berrocal Exministro de Seguridad Pública

En medio de la actual polarización en el debate político nacional, la Camara de Industrias hizo uno de los pronunciamientos más realistas, sensatos y correctos que se han publicado y, en una carta dirigida al jefe de la Fracción del Partido Liberación Nacional, señalan tres puntos fundamentales que, igualmente y en mi opinión, le faltaron y por mucho al Pacto Patriótico suscrito por tres partidos políticos de oposición y la Red Nacional de Sectores Sociales.  

Esos puntos fundamentales se le podrían remitir, también, a todos los partidos políticos y al mismo gobierno de la República.

1.- “Costa Rica requiere instituciones fuertes, pero también reformas que permitan mejorar su funcionamiento”: Necesitamos, urgentemente, una funcional Reforma del Estado. Desde la última vez que ejercí un cargo ministerial y padecí el exceso de tramitología, controles y la cultura institucionalizada del “no se puede”, opino firmemente que urge regresar a un “estado facilitador” y no solo “regulador”, como fue siempre la propuesta ideológica social demócrata y social cristiana. Como país, hace mucho que necesitamos un sistema pragmático y eficiente de Alianzas Público-Privadas (APP) y trabajar aún más fuerte en la atracción de inversiones extranjeras y transferencia de nuevas tecnologías. Ese es el signo de los tiempos. Digan lo que digan los que solo defienden una visión estatista parcializada.

2.- “La sostenibilidad fiscal del Estado”:  Visto el fracaso reconocido y aceptado oficialmente de las políticas fiscales y tributarias de la anterior administración y la crisis fiscal en la que estamos de nuevo, la inevitable propuesta gubernamental de reducir en un 5% el Presupuesto Nacional o más impuestos, tiene necesariamente que vincularse con un criterio estricto en las siguientes prioridades presupuestarias:  

1.- Seguridad nacional y ciudadana (Fuerza Pública, PCD y OIJ). 2) Reparación de escuelas y colegios y elevar el nivel, la calidad y acceso a la educación y la salud pública (por medio de los EBAIS y la CCSS) 3) Infraestructura de carreteras, aeropuertos y puertos (MOPT). 4) Sostenibilidad y desarrollo ambiental, fortalecimiento y estímulo de emprendimientos privados sociales y económicos y fuertísima atracción y promoción del turismo internacional.

3.- “El poco espacio al papel del sector productivo”:  Acertadamente, la Cámara de Industrias dice: “el crecimiento económico, la inversión privada y el empleo formal son elementos necesarios para sostener las políticas sociales”.

En Costa Rica, además, hay que entrarle fuertemente, con visión estratégica de la realidad internacional y nacional, a crear más sinergias y encadenamientos  generadores de empleo entre las Zonas Francas y el régimen definitivo e implementar, de urgencia, un Plan Nacional, para la agricultura y los agricultores costarricenses. ¡Enorme trabajo prioritario pendiente!

Si algún sector político… debería tener clara y defender una estratégica nacional de desarrollo integral y sostenible es el Partido Liberación Nacional. 

¿Y usted qué opina?