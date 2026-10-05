Snoop Dogg y su hijo quieren futbolistas ticos en el Swansea City

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El hijo y socio del rapero estadounidense Snoop Dogg, Cordell Broadus, brindó una entrevista a Grupo Extra sobre la relación con su padre y los negocios que poseen en donde figura el club galés Swansea City que milita en la segunda división inglesa.

“De hecho, esta camiseta que llevo puesta es de nuestro club de fútbol, el Swansea City, en el Reino Unido. Sé que ustedes tienen grandes futbolistas por aquí, así que con suerte puedo reclutar a alguien para que venga a jugar a mi equipo”, dijo en entrevista con el periodista Mario Garrido.

Padre e hijo mantienen una relación de trabajo directa y gestionan conjuntamente la totalidad de sus proyectos empresariales.

Foto: Swansea City

Ambos son propietarios del club de fútbol Swansea City, equipo de la segunda división inglesa (EFL Championship) que actualmente lidera la liga con 17 puntos.