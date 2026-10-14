Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

El concierto del rapero estadounidense Snoop Dogg en Costa Rica quedó cancelado, según confirmó Stockwell Entretenimiento mediante un comunicado conjunto con el artista.

La presentación estaba programada para el jueves 3 de diciembre en el Centro de Eventos Pedregal en Heredia, y había generado expectativa por tratarse de su primera presentación anunciada en el país.

“Stockwell Entretenimiento desea anunciar públicamente, que recientemente ha llegado a un acuerdo mutuo con el artista conocido profesionalmente como SNOOP DOGG para cancelar el concierto programado para el jueves 3 de diciembre de 2026”, señala el documento.

La decisión se conoce después de varios días de incertidumbre alrededor del evento, luego de que trascendieran cuestionamientos relacionados con el financiamiento del espectáculo y la situación judicial del productor Don Stockwell.

No obstante, la empresa no atribuyó expresamente la cancelación a esos hechos ni detalló las razones que llevaron al acuerdo con el rapero.

¿Qué ocurrió antes de la cancelación?

El concierto había sido anunciado en setiembre por Stockwell Entretenimiento como una presentación de alcance histórico para el país.

La expectativa aumentó porque se trataba de la primera visita anunciada del intérprete a Costa Rica.

Sin embargo, el panorama cambió durante la primera semana de octubre, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a Don Stockwell como parte de la operación Éxodo, una investigación por presunta legitimación de capitales.

Las autoridades buscan determinar si una organización habría utilizado dinero de supuesto origen ilícito para invertirlo en conciertos y otras actividades.

En el caso de Snoop Dogg, la incertidumbre aumentó debido a que el concierto estaba previsto para diciembre y ya se encontraba en etapa de venta de entradas.

El 9 de octubre, Stockwell Entretenimiento había comunicado que el espectáculo seguía confirmado y que los preparativos continuaban según lo previsto. Cuatro días después, la organización anunció el acuerdo para cancelarlo.

Stockwell quedó en libertad después de su detención, aunque continúa vinculado a la investigación en condición de imputado.

Esta situación judicial no equivale a una declaración de culpabilidad y, hasta el momento, la productora no ha señalado que constituya el motivo oficial de la cancelación.

Inversión millonaria que rodeó el espectáculo

Otro elemento que puso el concierto bajo escrutinio fue la información sobre el financiamiento del proyecto. La Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud) desembolsó $2,32 millones para financiar el espectáculo, según información publicada por medios nacionales.

La operación generó cuestionamientos sobre el uso de los recursos de la asociación y las condiciones del acuerdo con la empresa vinculada al productor.

La propia organización informó que había solicitado rescindir el contrato y gestionar la recuperación del dinero antes de que se produjera la detención de Stockwell.

No obstante, debe distinguirse de la cancelación anunciada por Stockwell Entretenimiento: el comunicado conjunto con Snoop Dogg no establece que el acuerdo financiero con Asosejud haya sido la causa directa de la suspensión del concierto.

¿Qué pasará con quienes compraron entradas?

La productora aseguró que el dinero será devuelto automáticamente y que el procedimiento se ajustará a la legislación vigente en Costa Rica.

Por ahora, quedan pendientes detalles importantes para los compradores, como el plazo exacto para recibir el dinero y la fecha en que se completarán los reintegros.