Snapchat: El canal secreto de la banda de alias “Sobrino”

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Snapchat habría sido la principal plataforma de comunicación de la organización criminal que presuntamente lideraba Edwin Vargas, alias “Sobrino”, según documentos de la investigación del Caso Éxodo, de los cuales Grupo Extra tiene copia.

De acuerdo con el expediente, la aplicación no se utilizaba únicamente para conversaciones personales, sino como una herramienta para transmitir instrucciones, compartir información sensible, coordinar movimientos y llevar el control de recursos económicos.

La investigación señala que el uso de esta red social fue propuesto por el sujeto de apellidos Benavides Barboza con el objetivo de evitar las intervenciones telefónicas de las autoridades. Para dificultar la identificación de los participantes, los integrantes habrían recurrido a nombres clave y usuarios ficticios.

Alias “Sobrino”, por ejemplo, utilizaba el perfil “sencillosiempre”, desde el cual mantenía comunicación con otros miembros de la estructura.

Alias “Sobrino” fue capturado en 2025. Foto: Isaac Villalta.

Controlaban la creación de cuentas

Según los documentos judiciales, la organización también tenía instrucciones específicas para crear y configurar los perfiles de Snapchat.

El expediente señala que Vargas le ordenaba a una mujer de apellido Madriz, pareja de uno de los integrantes del grupo, comprar teléfonos con planes y crear cuentas utilizando el mismo chip.

Entre las instrucciones figuraban establecer el nombre de usuario indicado, conservar la contraseña y mantener activada la función de ubicación de la aplicación.

Armas, vehículos e instrucciones

Los investigadores documentaron el intercambio de fotografías y videos de armas de fuego, entre ellas escopetas y pistolas, así como chalecos antibalas, accesorios y prendas que aparentemente tenían distintivos falsos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La plataforma también habría servido para compartir listas de automóviles y motocicletas bajo control del grupo, números de placas, poderes y detalles relacionados con financiamientos.

Otro de los aspectos señalados en el expediente es el envío de instrucciones sobre qué decir ante las autoridades después de incidentes de tránsito o detenciones. En esas comunicaciones, “Sobrino” habría indicado a sus colaboradores cómo responder sobre determinados hechos y la propiedad de vehículos.

Snapchat también habría funcionado como un registro financiero

Los documentos describen el uso de la aplicación para reportar dinero disponible, movimientos bancarios y obligaciones económicas.

Entre las evidencias analizadas figuran fotografías de fajos de billetes en colones y dólares, así como de cajas fuertes utilizadas para resguardar efectivo.

Además, los integrantes habrían compartido capturas de pantalla con números de cuentas IBAN, comprobantes de transferencias por SINPE, pagos de hipotecas y tributos municipales.

El expediente también hace referencia a registros de préstamos, con listas de deudores, montos cobrados, intereses acumulados y saldos pendientes.

La aplicación habría servido, además, para intercambiar propuestas de inversión en conciertos, incluidos eventos relacionados con Aventura y Ricardo Montaner. Según la investigación, Benavides enviaba a Vargas presupuestos, listas de inversionistas y reportes de ganancias.

Uno de los elementos que destaca la investigación es que el flujo de instrucciones presuntamente no se detuvo cuando Vargas fue detenido y quedó recluido en un centro penal.

De acuerdo con el expediente, alias “Sobrino” habría utilizado el perfil de Snapchat de su abogada defensora de apellido Moscoso, como enlace para mantener la comunicación con un sujeto de apellido Salmerón, señalado como sublíder de la organización y quien permanecía en libertad.

A través de ese canal, presuntamente se transmitían mensajes y audios con indicaciones relacionadas con el cobro de préstamos, el avance de construcciones, los medidores eléctricos de apartamentos y los depósitos de dinero.