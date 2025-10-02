La tarde de ayer se vivió una jornada histórica para la música costarricense. Las bandas nacionales Slavon y Gentry lograron encender el ambiente en el Estadio Nacional antes de la esperada presentación de Guns N’ Roses.

Desde que se abrieron las puertas a las 3:00 p. m., miles de fanáticos comenzaron a llenar el estadio con gran entusiasmo.

A las 4:30 p. m., Slavon tomó el escenario con una energía impresionante, interpretando un set cargado de rock clásico con temas que hicieron vibrar a los asistentes y demostraron la solidez y experiencia de casi tres décadas en la escena nacional.

Su conexión con el público fue inmediata, con momentos donde el público cantaba y coreaba junto a la banda.

“Para nosotros fue algo increíble porque nunca imaginé pisar el mismo escenario que iba a estar Guns N’ Roses algo que nunca imaginé de joven”, comentó Victor Soto, guitarrista de Slavon.

Asimismo, Alberto Durán, bajista de la banda, destacó que “A pesar de que cuando tocamos estaba la lluvia en su máximo apogeo, se pudo seguir sintiendo el calor del público en todo momento”.

Luego fue el turno de Gentry, quienes aportaron una frescura y potencia distinta. Su estilo moderno y contundente combinó perfectamente con la energía del evento. Ambas bandas recibieron el reconocimiento de los fanáticos, quienes aplaudieron su talento y su capacidad para estar a la altura de un evento de esta magnitud.

Cuando Guns N’ Roses finalmente subió al escenario a partir de las 6:30 p.m., el público presenta estaba completamente encendido.