La música tica está a punto de tomar un escenario de talla mundial. Las bandas Slavon y Gentry serán las encargadas de abrir el concierto de Guns N’ Roses.

En un evento que se realizará el próximo 1 de octubre en el Estadio Nacional, llevando el talento nacional al frente de un espectáculo inolvidable. Con casi tres décadas sobre los escenarios, Slavon es sinónimo de hard rock auténtico.

Con dos discos bajo el brazo y éxitos como “Wings on Fire”, que en 2021 fue premiado por ACAM como el mejor sencillo de su género. Esta banda ha llevado su energía más allá de las fronteras, representando a Costa Rica en festivales internacionales de Panamá y Colombia.

Por su parte, Gentry irrumpe con fuerza y frescura desde 2022, fusionando hard rock y groove metal para crear un sonido potente y vibrante.

Con una propuesta que ya ha encendido escenarios nacionales y que refleja la experiencia de sus integrantes, esta banda está lista para hacer vibrar al público.