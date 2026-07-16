Sistema de 9-1-1 sufre afectación a nivel nacional: Esto sucede

El sistema de emergencias 9-1-1 reportó una falla técnica en su plataforma principal de gestión, aunque las autoridades aseguran que la atención a la ciudadanía se mantiene operativa a través de protocolos de respaldo.

Falla en la herramienta IPC

La afectación se concentra específicamente en la herramienta tecnológica denominada IPC, el recurso digital que los operadores utilizan habitualmente para procesar los incidentes, informó Gerardo García, vocero de la institución.

Ante esta situación, equipos de técnicos e ingenieros ya se encuentran trabajando de forma intensiva para solucionar el problema y retomar el uso normal de la tecnología.

Activación de plan de contingencia

Para garantizar que el servicio no se detenga, se ha activado un plan de contingencia. Bajo este esquema, el centro de llamadas continúa recibiendo los reportes de los usuarios con normalidad; si una persona marca al 9-1-1 en este momento, su llamada será atendida por un operador sin demora.

La diferencia operativa radica en el proceso interno: la información de las emergencias se está trasladando a las diversas instituciones de respuesta (como policía o bomberos) a través de medios alternativos en lugar de la plataforma digital habitual.

Sin impacto directo para el usuario

Las autoridades enfatizaron que, desde la perspectiva del ciudadano, el servicio se está brindando con total normalidad. La afectación es de carácter interno y logístico en la forma en que se pasan los incidentes, por lo que no existe una interrupción en la recepción de llamadas de auxilio. Se espera que el sistema tecnológico sea restablecido en breve una vez que las labores de ingeniería concluyan.