El sistema de Administración Tributaria Virtual (ATV) dejará de funcionar este jueves a partir de las 11:45 p.m. para iniciar con el proceso de migración de datos a Tribu-CR.

“Confirmar que mañana, de acuerdo con lo que había planificado el Ministerio de Hacienda, se mantiene la fecha de cierre de las plataformas con el objetivo de preparar ya los datos finales para migrarlos a la plataforma de Tribu. Son varias las plataformas, aquí no las tengo en la cabeza. La más notable, desde luego es ATV”, indicó Mario Ramos, director general de Tributación (DGT). El funcionario agregó que la información de los contribuyentes en el sistema de consulta de consulta tributaria quedaría congelada hasta el 6 de octubre, momento en que entre en funcionamiento la nueva plataforma.

Aunque la información se podrá visualizar, el director comentó que no se podrá actualizar en el periodo del “apagón”.

“Verifiquen cuál es su situación tributaria. Si tienen alguna omisión o morosidad, procedan a cumplir con las con las obligaciones, es decir, presentar las declaraciones o pagar los impuestos para que podamos migrar la información con todos los datos correctos”, externó Ramos.

Además, recordó que, una vez este habilitado Tribu-CR, los contribuyentes deben ingresar a la plataforma a crear su usuario, realizar el cambio de contraseña y verificar los datos que fueron trasladados.