El volcán Poás mostró una importante actividad eruptiva el martes 9 de septiembre, cuando a las 10:48 a.m. se produjo una explosión freática que lanzó fragmentos a más de 300 metros y una columna de ceniza que alcanzó 500 metros de altura.

Según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA), se trata de la erupción más energética desde los episodios registrados en abril y mayo de este año.

¿Qué implica esta ruptura?

El evento ocurrió horas después de que, a las 3:36 a.m., se reportara un sismo asociado a la ruptura de la pared que separaba la laguna del cráter (Boca C) de la Boca A, o bien a explosiones internas provocadas por el contacto del agua con altas temperaturas. Esto permitió que el lago comenzara a rellenar la Boca A, donde previamente se emitían gases a temperaturas cercanas a los 800 °C.

“Esta actividad en este momento demuestra que el volcán está muy inestable, hay una interacción importante entre el aporte de calor debajo del volcán y este cuerpo de agua que ahora está obstruyendo la salida”, advirtió Geoffroy Avard vulcanólogo del Ovsicori.

Cambios recientes en la actividad

En las últimas semanas, el Poás había presentado emisiones débiles de ceniza asociadas a intensos aguaceros en la zona. El lunes 8 de septiembre, tras fuertes lluvias, se registró una emisión más sostenida entre las 7:00 y 10:00 p.m.

Además, los especialistas reportan una disminución significativa en la salida de gases, especialmente de dióxido de azufre (SO₂), cuyo flujo bajó de 600 a 100 toneladas diarias entre el 6 y el 9 de septiembre. Este descenso estaría relacionado con la disolución del gas en el agua del lago.

En paralelo, la red geodésica ha detectado un leve levantamiento vertical en el cráter, mientras que se han registrado señales volcano-tectónicas someras y picos de dióxido de carbono, indicios de una posible perturbación magmática en profundidad.

Riesgos y nivel de alerta

El OVSICORI mantiene al Poás en Nivel 2 (Advertencia), lo que implica la posibilidad de erupciones freáticas repentinas que pueden generar chorros de agua, gases y sedimentos de entre 50 y 100 metros de altura, así como explosiones de mayor energía con proyecciones balísticas que podrían alcanzar áreas cercanas al cráter.

Las autoridades reiteran que toda fase de actividad implica un riesgo potencial para los visitantes y comunidades aledañas, por lo que recomiendan extremar la precaución y mantenerse atentos a los reportes oficiales.