Sismo en Escazú sorprende por fuerte ruido reportado por vecinos

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Un leve sismo de magnitud 2,5 se registró la mañana de este miércoles a las 8:12 a.m., con epicentro 5 kilómetros al suroeste de San Antonio de Escazú, según datos preliminares de la Red Sismológica Nacional (RSN).

Más allá de la magnitud, lo que llamó la atención fue que varias personas reportaron haber escuchado un fuerte ruido o retumbo al momento del movimiento.

Este tipo de sonidos puede percibirse en sismos superficiales, cuando la energía liberada genera vibraciones que se transmiten como un estruendo.

De momento, no se reportan daños ni personas afectadas. Las autoridades se mantienen atentas ante cualquier eventualidad.