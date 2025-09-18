(Rusia, AFP) Un sismo de magnitud 7,8 se registró el viernes (jueves para Costa Rica según huso horario) frente a las costas de Kamchatka, en el Extremo Oriente ruso, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), pocos días después de otro fuerte sismo en la misma zona.

El temblor ocurrió a 128 kilómetros al este de la ciudad rusa de Petropávlovsk-Kamchatski, a una profundidad de diez kilómetros, lo que llevó al Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos a emitir una advertencia por posibles olas peligrosas en las costas cercanas.