El Sindicato de Controladores Profesionales de Aproximación a Costa Rica (SIPROC) y el Sindicato de Profesionales en Control de Tránsito Aéreo (SITECNA), se pronunciaron ante el problema que afectó las operaciones en el espacio aéreo del país este miércoles.

Por su parte, el SIPROC destaca que desde el mes de junio habían advertido sobre las recurrentes fallas en sistemas de radar y comunicaciones del aeropuerto.

“En dichas instancias, señalamos que estas deficiencias podrían derivar en un apagón total, como el ocurrido recientemente en el Centro de Información de Vuelo. Conscientes de la gravedad del asunto, alertamos a la población a través de diversos medios de prensa. Sin embargo, nuestras advertencias no fueron atendidas por los jerarcas del MOPT y la DGAC, ni se les otorgó la importancia que merecen, a pesar del riesgo evidente que representan para la seguridad aérea”, destacaron.

Por este motivo, afirman que no están dispuestos a “seguir trabajando bajo condiciones que atentan contra la seguridad operacional y ponen en peligro vidas humanas”.

Por otro lado, el SITECNA destacó que la situación no corresponde a ningún movimiento sindical.

“Actualmente, nuestra relación con la administración, DGAC y otras autoridades de gobierno se mantiene en buenos términos”, mencionaron.

Además, afirmaron saber que se está trabajando con el fin de garantizar la pronta reanudación de las operaciones.