Sindicatos se manifiestan frente a Casa Presidencial

Un grupo de al menos 30 personas que pertenecen a diferentes sindicatos se manifiesta este miércoles frente a Casa Presidencial.
El objetivo del movimiento es exigirle al Gobierno que realice la juramentación inmediata de los representantes electos por los sectores sociales y empresariales ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La exdiputada Rocío Alfaro, una de las figuras designadas por el sector trabajador, denunció que el Gobierno mantiene “obstaculizado” el funcionamiento de la cúpula de la institución.
Según los gremios, esta situación impide que la Junta sesione con normalidad, lo que retrasa decisiones críticas sobre el sistema de pensiones y la atención de salud de miles de personas que esperan por citas o cirugías.
Se espera que el movimiento se mantenga hasta el mediodía, hora en la que está pactada la conferencia semanal de la presidenta Laura Fernández.