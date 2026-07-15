Sindicatos se manifiestan frente a Casa Presidencial

Un grupo de al menos 30 personas que pertenecen a diferentes sindicatos se manifiesta este miércoles frente a Casa Presidencial.

El objetivo del movimiento es exigirle al Gobierno que realice la juramentación inmediata de los representantes electos por los sectores sociales y empresariales ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Foto: Randall Sandoval

La exdiputada Rocío Alfaro, una de las figuras designadas por el sector trabajador, denunció que el Gobierno mantiene “obstaculizado” el funcionamiento de la cúpula de la institución.

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Según los gremios, esta situación impide que la Junta sesione con normalidad, lo que retrasa decisiones críticas sobre el sistema de pensiones y la atención de salud de miles de personas que esperan por citas o cirugías.

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Se espera que el movimiento se mantenga hasta el mediodía, hora en la que está pactada la conferencia semanal de la presidenta Laura Fernández.

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