Representantes sindicales y del sector justicia plantearon una serie de reformas al sistema de cobros judiciales en Costa Rica, al advertir que el Poder Judicial asume una alta carga de trabajo derivada de deudas impagas sin recibir una retribución económica por estos procesos.

La presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), Adriana Orocú, señaló que entidades financieras, bancos e incluso comercios que otorgan crédito trasladan al sistema judicial la recuperación de deudas cuando los clientes incumplen sus pagos.

“Cualquier institución financiera o almacenes de electrodomésticos, ante un impago, acuden al Poder Judicial. Al final, es el sistema judicial el que termina siendo el cobrador de estas empresas, sin ninguna retribución, pese al alto costo que implica”, explicó.

Según Orocú, esta dinámica ha generado una sobrecarga en los despachos judiciales, especialmente en la jurisdicción cobratoria, donde el volumen de expedientes continúa en aumento. Indicó que, aunque existen funcionarios comprometidos, el crecimiento constante de casos impide reducir el rezago.

“Es como echarle agua a un saco roto. Mientras más se trabaja, más ingresan procesos”, agregó.

La funcionaria también vinculó este fenómeno con el aumento del endeudamiento en la población y la proliferación de esquemas ilegales como los préstamos “gota a gota”, los cuales también terminan judicializándose.

Propuesta de financiamiento

Por su parte, Ronald Segura, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Fiscales, indicó que Costa Rica debería avanzar hacia un modelo en el que los procesos de cobro generen ingresos para financiar el sistema de justicia, como ocurre en otros países.

Detalló que una de las propuestas consiste en establecer una tasa o timbre sobre los procesos de cobro judicial, de manera que quienes promueven estas acciones contribuyan al sostenimiento de la jurisdicción civil.

“En muchos países, cerca del 80% de los servicios de justicia se financian con tasas. En Costa Rica, estos procesos los termina pagando el Estado, incluso cuando se trata de recuperar dinero de entidades que otorgaron créditos sin una adecuada gestión”, afirmó.

Segura añadió que este tipo de reforma permitiría fortalecer la capacidad operativa del Poder Judicial, reducir los tiempos de resolución y atender con mayor eficiencia otros procesos civiles, como sucesiones, que actualmente pueden tardar varios años.

Saturación y efectos en la justicia

Los especialistas coincidieron en que la actual dinámica genera un “círculo vicioso”, en el que la falta de controles en la colocación de créditos, el sobreendeudamiento y la ausencia de mecanismos de financiamiento adecuados terminan trasladando la carga al sistema judicial.

Además, advirtieron que esta situación responde también a tareas pendientes en el ámbito del Poder Ejecutivo y el Legislativo, cuyas decisiones inciden en el aumento de conflictos que finalmente deben resolverse en los tribunales.

Ante este panorama, hicieron un llamado a impulsar reformas legales que permitan equilibrar el sistema, reducir la saturación de los juzgados y garantizar un servicio de justicia más ágil.

Cabe recordar que entre las reformas legislativas que podrían desahogar los tribunales, se encuentran el proyecto 23.379 para la mejora de la eficiencia en la gestión de los procesos de cobro judicial, y el expediente 23.410 sobre procedimientos de cobro en sede notarial. Ambas iniciativas se encuentran en la corriente legislativa.