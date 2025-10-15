El movimiento sindical costarricense presentó ante el Consejo Nacional de Salarios (CNS) su propuesta oficial de ajuste a los salarios mínimos del sector privado para el año 2026.

Foto: Raquel Vargas

La propuesta contempla un aumento total del 2,63%. Lo anterior en la primera de las audiencias para definir el aumento.

Según indicaron, lo anterior está compuesto por:

Un 1,63% basado en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.

Y un 1% adicional por la inflación esperada, argumentando que el costo de vida supera ampliamente el ajuste inicial.

Además, se incluyen aumentos especiales para ciertos grupos como el servicio doméstico, técnicos, medios en educación y otros, según resoluciones previas del CNS.

Foto: Raquel Vargas

Los sindicatos enfatizan que los salarios deben verse como una herramienta para mejorar la calidad de vida, no solo como un costo de producción. También rechazan cualquier modificación a la fórmula de cálculo que implique retrocesos en los beneficios actuales.

Finalmente, instan al Consejo a considerar los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre salarios vitales.

La audiencia con el sector patronal será el próximo 20 de octubre.