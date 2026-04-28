Los grupos sindicales convocaron a una marcha el próximo 1 de mayo que saldrá de diferentes puntos del centro de San José y tomará rumbo hacia la Asamblea Legislativa.

Esta situación no es nueva y, por el contrario, se volvió algo recurrente cuando los diputados se reúnen en esta fecha para las actividades protocolarias de la elección del Directorio Legislativo y que ocurre el Día del Trabajador.

Luis Chavarría, miembro de la Unión Nacional de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (Undeca), confirmó a Grupo Extra que saldrán a las 8:30 a.m. desde el Parque La Merced.

“Hacemos un llamado al bloque sindical que está conformado por más de 40 organizaciones y queremos un respeto a la institucionalidad. Con este Gobierno no ha habido mucho diálogo y esperamos que con el que viene se pueda lograr”, indicó.

Por su parte, la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), está convocando a sus asociados para salir del Banco de Costa Rica, en la Avenida Central, a partir de las 9:00 a.m.

El llamado de atención es para las personas que transitan por la zona, para que así no se encuentren con bloqueos o inconvenientes a la hora.