Las organizaciones sindicales del Poder Judicial presentaron un proyecto de negociación colectiva que busca mejorar las condiciones laborales del personal judicial y fortalecer la calidad del servicio que recibe la ciudadanía.

Se trata de un paso histórico, ya que el Poder Judicial es una de las pocas instituciones del país que no cuenta con un instrumento de este tipo.

La propuesta plantea garantizar derechos fundamentales, como la libertad sindical, y mejores condiciones en áreas de salud, bienestar y motivación del personal, con el objetivo de retener talento humano y frenar la fuga de profesionales registrada en los últimos años.

Los sindicatos enfatizaron que el proyecto no pretende incrementos salariales ni beneficios económicos fuera del marco legal, sino medidas que permitan un equilibrio laboral y fortalezcan la ejecución de las labores judiciales, respetando las restricciones impuestas por la Ley Marco de Empleo Público.

El plan será analizado por las autoridades judiciales antes de su eventual implementación, con la expectativa de que contribuya a mejorar la atención a la ciudadanía y la eficiencia institucional.